В среду, 18 ноября, в Варшаве состоялась многотысячная акция протеста против запрета абортов. Митингующие вступили в стычки с правоохранителями, полиция применила слезоточивый газ и задержала нескольких человек.

Об этом сообщает RMF24.

Подходы к зданию парламента оцепили заграждениями, рядами силовиков и полицейскими авто еще днем, поскольку акция планировалась перед зданием Сейма. В итоге протестующие двинулись на площадь Варшавского восстания.

Во время движения периодически происходили мелкие стычки с полицией. Некоторые протестующие жгли файеры. Полиция в громкоговорители предупреждала, что протестующие должны держать дистанцию ​​и носить маски. Люди кричали в ответ, что это их не остановит.

На площади Варшавского восстания протестующие оказались заблокированы кордоном полиции со всех сторон, они попытались прорвать его, и полиция применила слезоточивый газ. Сообщается как минимум о несколько задержанных.

📍Dziesiątki radiowozów przed Sejmem, setki funkcjonariuszy policji i Żandarmerii Wojskowej. Parlament nigdy nie był taką twierdzą. @RMF24pl pic.twitter.com/VzCJOx8b7i — Patryk Michalski (@patrykmichalski) November 18, 2020

Policjanci w cywilu zatrzymali kolejną osobę na placu przed TVP podczas protestu. Tłum próbował ją odbić. #strajkkobiet pic.twitter.com/lvaIr1FE5S — Marcin Terlik (@MarcinTerlik) November 18, 2020

Напомним, Конституционный суд Польши запретил женщинам проводить аборты, даже в случае явных признаков дефекта или неизлечимой болезни, которая угрожает жизни плода или матери. После этого в стране начались акции протеста, митингующие вступали в стычки с правоохранителями.

Также мы писали, что президент Польши изменил свое мнение за неделю и выступил в поддержку абортов.