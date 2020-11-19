В российском городе Владивостоке с крыши на автомобиль упала бетонная плита. Владелец уничтоженной машины чудом успел отскочить от нее. Чрезвычайная ситуация произошла утром в четверг, 19 ноября.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал Mash.

Так, на кадрах видно, как владелец вышел к машине, чтобы почистить ее от снега. Через несколько секунд он, судя по всему, услышал шум, поднял голову и увидел летящую сверху бетонную плиту. Она упала прямо на авто, полностью уничтожив его. Владелец машины чудом успел отбежать от нее и в результате инцидента не пострадал.

По информации РИА "Новости", как сообщил представитель мэрии, дом во Владивостоке, с крыши которого упала стена, не является аварийным.

"Дом не ветхий, не аварийный... Сейчас специалисты на месте выясняют, откуда плита и что нужно восстановить", - сказал он.

Также уточняется, что владелец машины подаст в суд на управляющую компанию, чтобы найти виновных в случившемся.

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