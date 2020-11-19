В четверг, 19 ноября, в восточных областях Украины на дорогах возможна гололедица. Она может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках улиц и трасс.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, сообщается, что по данным Укргидрометцентра, 19 ноября в восточных областях на дорогах возможна гололедица. В связи с этим объявлен І уровень опасности - желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, поэтому водителям нужно быть особо бдительными. И без острой необходимости на дороги лучше не выезжать", - уточнили спасатели.

Напомним, позавчера, 17 ноября, в Киеве выпал первый снег, жители столицы делились живописными фото.

Также мы писали о том, что первый день снега в Киеве привел ровно к сотне аварий в городе.