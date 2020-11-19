В среду вечером между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко случилась новая словесная перепалка.

Болеющий коронавирусом президент записал очередной влог из Феофании. Среди прочего, он рассказал о карантине выходного дня, который нарушил один из бизнесов лидера "Европейской солидарности".

Речь идет о фитнес-клубе "Пятый элемент", работу которого в субботу зафиксировали корреспонденты "Страны".

Имя своего предшественника Зе не называл, но было понятно, к кому он обращается. Президент сообщил о выписанном Порошенко штрафе. И добавил, что таким путем в бюджет будет возвращаться украденное им за годы правления.

Реакция бывшего главы государства не заставила себя ждать. Он тут же "толсто" намекнул на разворованные средства из ковид-фонда при строительстве дорог.

"Страна" обобщила публичные разборки Зеленского и Порошенко, а также собрала реакцию лидеров мнений.

Зеленский о Пятом элементе и штрафах для Порошенко

Вечером 18 ноября Владимир Зеленский записал очередное, уже третье, видеообращение к украинцам из больницы "Феофания".

В завершении 20-минутного ролика президент рассказал, как прошел первый уикэнд на карантине выходного дня.

"Будет ли это мероприятие эффективным, зависит не только от власти, но и от бизнеса... Закон должен быть, и будет, один для всех. Мы не будем действовать по принципу "друзьям все, а врагам - локдаун". Санкции на нарушения карантина выходного дня будут одинаковыми для всех. Это, кстати, касается и собственника финтес-клуба "Пятый элемент", - сказал президент.

Напомним, в субботу корреспонденты "Страны" делали рейд по Киеву - мы выясняли, какие заведения соблюдают предписания Кабмина о карантине, а кто - нет. Финтес-клуб "5 элемент", которы принадлежит Петру Порошенко, решение правительства игнорировал. Там продолжали принимать киевлян, которые хотели позаниматься спортом в выходные.

В подтверждение мы опубликовали видео, как обеспеченные горожане плавают в бассейне и тренируются в субботу, вопреки запрету. Впрочем, в "5 элементе" нарушение даже не отрицали. В спортклубе отметили, что у них огромная территория. Мол, заразиться там сложно. А составление административного протокола Нацполицией, которое последовало, они назвали "политическим подтекстом".

Всю эту ситуацию детально прокомментировал Зеленский в обращении к Порошенко.

"С одной стороны вы кричите, что ситуация с распространением ковида критическая. С другой стороны, содействуете этому. Мне кажется, вам надо решить: вы или спаситель, или коммерсант такой обычный. Советую вам не тратить деньги на ботофермы и говорить о политических преследованиях, а сохранить средства на выплату штрафов. Один штраф вы уже получили. Продолжите работу в выходные - получите еще один. И они, согласно законодательству, будут продолжаться, пока вы не научитесь соблюдать закон. Понадобится сто штрафов, будет сто. Это такая новая интересная модель. Будем таким образом возвращать в бюджет то, что вы украли за предыдущие годы", - сказал Зеленский.

Отметим, что штраф "5 элементу" действительно был выписан. Он составил 17 тысяч гривен. Был ли он заплачен - не уточняется. Но всем понятно, что эта сумма вряд ли хоть сколько-нибудь ударит по карману Петра Порошенко.

Полный влог Зеленского ниже, о "5 элементе" и Порошенко - с 17:10

Каким был ответ Порошенко

Бывший президент Украины, глава фракции "Европейская солидарность" и владелец спортклуба "5 элемент" ответил кратко:

"Это уже агония, Владимир Александрович.

А про "вернуть украденное из бюджета", тут вы абсолютно правы.

Ваш министр Уманский как раз сегодня рассказал про вашу Большую кражу (по аналогии с проектом "Большая стройка", - Ред)", - отметил Порошенко.

"Большая стройка" - один из президентских проектов. На него были выделены деньги из коронавирусного фонда. Они пошли на ремонт и строительство дорог.

Объяснение тому на Банковой дали следующее: дороги в стране настолько разбитые, что скорым сложно ездить за больными и подвозить пациентов в поликлиникам. Натянутая аргументация вызвала негодование в обществе. Но как только шумиха утихла, случился новый поворот.

На минувшей неделе из Офиса президента уволился советник главы Андрея Ермака, бывший министр финансов Игорь Уманский. И тут же выступил с разоблачением.

По сведениям Уманского, миллиарды гривен были потрачена даже не на ремонт дорог, а разворованы компаниями, входящими в "дорожный картель". Детали экс-чиновник рассказал в интервью "Стране".

Таким образом, Петр Порошенко применил против Владимира Зеленского его же "оружие" - обвинение в коррупции.

Но в целом характерно, что еще недавно Зеленский обещал посадить всех, кто воровал деньги у страны - в том числе намекая и на бывшего президента.

Сегодня же Зеленский по сути грозит только штрафами. Одновременно десятки уголовных дел на экс-гаранта власть Зеленского откровенно слила - и перевела борьбу с Порошенко уже в откровенно проигрышный формат заочных перепалок.

Реакция соцсетей на перепалку Зеленского и Порошенко

На заочную перепалку Зеленского и Порошенко отреагировали в соцсетях.

"Фразу: "Я, Ваш приговор!", считать недействительной! Заменить на: "Я, Ваш штраф", - был краток Максим Прижимов.

Заместитель главного редактора интернет-издания "Страна" Светлана Крюкова припомнила работающую фабрику Roshen в Липецке при президентстве Порошенко, когда он публично говорил о том, что его бизнес в РФ не работает.

"Порошенко ответил Зеленскому на предъяву по теме работающего Пятого элемента. Назвал его заявление агонией, подчеркнул, что прочёл интервью Уманского на "Стране" про Большую стройку. Это хорошо, что он нас читает. Пользуясь случаем, хочу запостить наш популярный репортаж с фабрики Рошен в Липецке. Когда у нас была война, Сывочолый создавал офшоры, и публично врал, что его производство в России не работает. А работа там кипела, работники передавали привет украинскому президенту и благодарили за хорошие зарплаты. Им даже хватало, чтобы откладывать на отпуск. Чтобы летом поехать в Крым", - написала на своей странице в Facebook Светлана Крюкова.

Шеф-редактор UA1 Вадим Фолькер пишет, что у Зеленского было достаточно времени и полномочий, чтобы виновного посадить, а украденное - вернуть. А значит, угрозы останутся лишь угрозами.

"Зеленский пригрозил Порошенко: "Будем возвращать в бюджет то, что вы украли".

Владимир Александрович, у вас было достаточно времени, а у назначенных вами генпрокуроров достаточно инструментов и полномочий, что бы и украденное вернуть и виновного посадить (ещё весной).

Если до сих пор не вернули и не посадили, то не вернёте и не посадите. И никаких "будем". Единственное, что будете - публично извиняться, так же как и угрожали. Кстати, сможете сказать, что это была шутка, типа юмористическая миниатюра "очень грозный президент".

Перед Пашинским тоже нужно будет извинится и тоже публично. Согласен, это унизительно извиняться перед Пашинским, но надо. Ведь или бандит сидит в тюрьме или извиняться", - отметил Вадим Фолькер.

Автор блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева в данном контексте обратила внимание на другой интересный момент - что Офис президента отключил комментарии под всеми видео с президентом.

"Не знаю как давно на канале Офиса Президента Украины в YouTube закрыли комментарии, но это очень странная позиция.

Это говорит о том, что президент к дискуссии не готов, слышать народ (да, народ не доволен и это вполне логично) не готов.

Тёплая ванна в Феофании и игра в одни ворота. Может они думают, что все уляжется, так вот нет, будет только хуже.

Здоровья, господин президент.

Вы теперь уже точно почувствовали, что никакой Вы не слуга, а господин", - написала Медведева.