Первый том мемуаров бывшего президента США Барака Обамы "Земля обетованная" (A Promised Land) уже в первый день продаж установил рекорд: 17 ноября в Штатах и Канаде было продано 887 000 экземпляров книги.

Об этом со ссылкой на заявление издателя Penguin Random House сообщает CNN.

Так, книгу можно купить со вторника, 17 ноября. В этот день в США и Канаде было продано 887 000 экземпляров, включая предварительно заказанные.

При этом книга Барака Обамы оказалась более востребованной, чем мемуары его жены Мишель "Становление". В 2017 году в первый день продаж было продано 725 000 копий.

Отметим, в первом томе мемуаров Обама повествует "историю своей невероятной одиссеи от молодого человека, ищущего себя как личность, до лидера свободного мира". В книге экс-президент упомянул Россию, в частности рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.

Напомним, Обама объяснил, почему отказался от должности в Белом доме при Байдене.

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