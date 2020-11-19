На 78-м году жизни умерла известная белорусская и советская актриса театра и кино Любовь Румянцева.

Об этом сообщает пресс-служба киностудии "Беларусьфильм" на своей странице в Facebook.

"Сегодня не стало заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой.

Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. В ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей, среди них такие известные и любимые зрителем, как: "Альпийская баллада", "Аннычка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Три талера"... Киностудия выражает соболезнования близким актрисы и театру-студии киноактера...", - говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

Любовь Румянцева родилась в 1943 году в городе Пятигорске Ставропольского края. С 1964 года выступала на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной. В 1966 году окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского (ГИТИС). В том же году стала актрисой киностудии "Беларусьфильм".

С 1977 года - актриса Национального академического драматического театра имени Максима Горького в Минске. С 1981 года - ведущий мастер сцены Театра-студии киноактера.

Ее главная роль в фильме "Альпийская баллада", снятом в 1965 году на киностудии "Беларусьфильм", принесла актрисе всесоюзную и мировую известность, любовь и признание зрителей.

Скриншот из фильма "Альпийская баллада"

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