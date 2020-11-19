В четверг, 19 ноября, в Украине снова зафиксировали антирекорд по числу смертей пациентов с коронавирусом. В течение минувших суток 257 случаев Covid-19 оказались летальными. Предыдущее максимальное число смертей фиксировали вчера, 18 ноября: тогда сообщалось о 256 умерших пациентах с коронавирусом.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава.

Отметим, что сегодня в Украине число новых случаев коронавируса впервые превысило отметку в 13 000 - за прошлые сутки заразились 13 357 человек. Выздоровели, по данным Минздрава, 7 400 пациентов.

Напомним, в 2020-м в Украине умерло на 10 тысяч людей меньше, чем год назад, когда о коронавирусе даже не слышали.

Также мы писали о том, что каждый пятый украинец, по словам главного санврача Виктора Ляшко, получит американскую вакцину от коронавируса бесплатно.