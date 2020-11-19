Действующий глава Белого дома, баллотирующийся на второй срок, Дональд Трамп продолжает настаивать на своей победе на прошедших президентских выборах в США.

Об этом со ссылкой на письменное заявление американского лидера, распространенное его избирательным штабом, сообщает TACC.

"Я победил на выборах! Радикальные левые демократы, работая со своими партнерами, лживыми СМИ, пытаются украсть (мою - Ред.) победу на выборах. Мы им не позволим (этого сделать - Ред.) ", - сказал Трамп.

По его словам, кандидат от Демократической партии Джо Байден, "победил только в глазах лживых СМИ". Таким образом, Трамп в который раз отказывается признавать свое поражение на президентских выборах. "Нам предстоит долгий путь - эти выборы прошли с грубейшими нарушениями", - добавил он.

Напомним, президент США заявил, что его соперник на выборах президента - Джо Байден - победил благодаря фальсификациям.

Также мы писали, что Трамп призвал остановить пересчет голосов в Джорджии и начать сверять подписи на бюллетенях.