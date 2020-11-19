В селе Варваровка Кировоградской области сгорел частный жилой дом. В результате пожара погибли четыре человека, среди которых было два маленьких ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"18 ноября в 13. 25 в с. Варваровка Долинского района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 4 человека, из них 2 ребенка (2015 и 2018 г.р.). В 14.52 пожар ликвидирован на площади 30 м2", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала оперативная группа ГСЧС в Кировоградской области.

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