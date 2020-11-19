По состоянию на утро четверга, 19 ноября, в Украине подтвердились 13 357 новых случаев заражения коронавирусом. И это новый печальный антирекорд.

Напомним, что предыдущий антирекорд был отмечен 14 ноября, когда за сутки в стране было выявлено 12 524 зараженных.

Добавим, что вчера, 18 ноября, в стране было выявлено за сутки 12 496 новых зараженных.

О новых жертвах Covid-19 сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 583 510 человек. Выздоровели за последние 24 часа 7 400 пациентов. Умерли за сутки 257 человек. Госпитализировано 1 531 человек.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 348 человек), Запорожской области (748), Днепропетровской области (1 128) и Черкасской области (726).

Напомним, что главный санврач Ляшко назвал цену для украинцев на вакцину от коронавируса.

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