Министерство цифровой трансформации Украины объявило о ликвидации в стране такого документа, как справка о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг.

Как сообщает пресс-служба Минцифры "это уменьшит административную нагрузку и упростит получение государственных услуг для граждан".

"Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Правительство отменило такую ​​справку для получения шести услуг, требующих предоставления такой справки. На очереди - упрощение еще 20 услуг", - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Итак, справка о составе семьи отныне не нужна:



- при назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;



- во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны;



- при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнении из органов Госспецсвязи;



- при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья;



- во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;



- при подаче документов военнослужащими, претендующими на получение жилых помещений или денежной компенсации за содержание ими жилого помещения.

Ранее "Страна" сообщала, что с сентября 2021 года властям запретят требовать у граждан Украины бумажные документы.