В Украине отменили справку о составе семьи
Министерство цифровой трансформации Украины объявило о ликвидации в стране такого документа, как справка о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг.
Как сообщает пресс-служба Минцифры "это уменьшит административную нагрузку и упростит получение государственных услуг для граждан".
"Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Правительство отменило такую справку для получения шести услуг, требующих предоставления такой справки. На очереди - упрощение еще 20 услуг", - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Итак, справка о составе семьи отныне не нужна:
- при назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;
- во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны;
- при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнении из органов Госспецсвязи;
- при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья;
- во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;
- при подаче документов военнослужащими, претендующими на получение жилых помещений или денежной компенсации за содержание ими жилого помещения.
Ранее "Страна" сообщала, что с сентября 2021 года властям запретят требовать у граждан Украины бумажные документы.