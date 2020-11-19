Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня, 19 ноября, должен объявить о масштабном увеличении ассигнований военного ведомства.

В ближайшие четыре года министерство обороны получит дополнительно 16,5 млрд фунтов стерлингов (примерно $22 млрд - Ред.) на оборонные нужды Великобритании.

Об этом сообщает канал Sky News со ссылкой на выдержки из речи, которую британский премьер произнесет сегодня в парламенте.

По сведениям телеканала, эта гигантская сумма все же меньше, чем нужно армии для решения всех ее текущих проблем, но больше, чем ожидали военные с учетом экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса.

Благодаря этим финансовым вливаниям у британской армии появится космическое командование. Также планируется официально запустить работу спецподразделения для действий в киберпространстве. Де-факто оно существует уже несколько лет и нацелено как на оборонительные, так и на наступательные операции в киберпространстве. Кроме того, правительство намерено учредить структуру по работе над искусственным интеллектом.

"Международная обстановка - самая напряженная и конкурентная со времен холодной войны. Британия должна быть верна своим историческим традициям и поддерживать наших союзников. Для этого нам нужно усилить все возможности (в сфере обороны - Ред.)", - говорится в речи Джонсона.

Благодаря космическому командованию Великобритания, по мнению премьера, до 2022 года будет способна самостоятельно осуществить запуск ракеты в космос.

Однако существенная часть денег уйдет не на принципиально новые программы, а на реализацию старых. Среди прочего деньги нужны для закупки новой бронетехники взамен устаревшей, а также новых фрегатов для Королевского ВМФ. Дополнительные средства требуются и для поддержания ядерного арсенала страны.

Пентагон приветствовал намерение Великобритании увеличить расходы на оборону.

"Великобритания - наш самый стойкий и дееспособный союзник, увеличение оборонных расходов свидетельствует о ее приверженности НАТО и нашей общей безопасности", - заявил и. о. министра обороны США Кристофер Миллер.

Решение об увеличении расходов, считают в США, "должно стать сигналом для всех свободных наций о том, что наиболее способные из нас могут и должны делать больше для противодействия возникающим угрозам нашим общим свободам и безопасности".

Ранее "Страна" сообщала, что министр обороны Британии предрек новую мировую войну из-за коронакризиса.