Действующий президент США Дональд Трамп, который не признает свое поражение на выборах, уже не планирует проводить очный саммит G7 до конца этого года.

Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

По их данным, Трамп до сих пор так и не принял окончательного решения о проведении саммита, хотя уже остается не так много времени до того, как он должен передать власть Джо Байдену.

"Хотя онлайн-встреча еще возможна, работа над каким-либо совместным заявлением не велась - это процесс, который обычно занимает месяцы" -, сказал один из источников.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность провести саммит G7 после президентских выборов.

"Страна" сообщала, что окружение Трампа едва отговорило его от удара по ядерным объектам Ирана.