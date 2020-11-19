После того, как Палата представителей Конгресса США предложила запретить Москве участвовать в саммитах стран Большой семерки (G7) до полного прекращения вмешательства Кремля в политику других государств, конгрессмены одобрили законопроект, направленный против Александра Лукашенко.

В случае окончательного утверждения документ под названием "Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty" даст Вашингтону возможность вводить дополнительные санкции против Беларуси.

Об этом передает "Интерфакс".

В кратком содержании законопроекта указано, что его цель - "дать президенту дополнительные возможности для введения санкций против Беларуси за деятельность, связанную с вызвавшими споры президентскими выборами и с последовавшими репрессивными мерами властей".

Также документ разрешает оказывать дополнительную помощь белорусским оппозиционерам, получившим политическое убежище за пределами страны.

Санкции, согласно законопроекту, могут вводиться против организаторов выборов, против белорусских официальных лиц, ограничивающих свободу СМИ, должностных лиц Союзного государства (РФ и Белоруссии), нарушавших свободу СМИ или права человека в Беларуси, а также российских граждан, которые, по мнению Вашингтона, принимали активное участие в ограничении свободы СМИ и нарушении прав человека в Беларуси.

В настоящее время президент США уже имеет возможность вводить подобного рода санкции, однако законопроект в случае вступления в силу добавит ему больше вариантов для таких действий.

Теперь документ будет передан на рассмотрение и утверждение в Сенат.

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко приказал зачистить Минск от мемориалов в честь погибших на протестах.