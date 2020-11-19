Генеральный консул Франции в Марокко Дени Франсуа покончил с собой. Известно, что он повесился в собственной квартире в возрасте 55 лет.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Франции.

"Вся команда посольства Франции разделяет горе семьи, родных и близких, которым она выражает самые искренние соболезнования", - указано в сообщении.

Так, в жилище Франсуа было найдено его тело и веревка. Точная причина самоубийства неизвестна, однако консул просил лишить его полномочий сразу после назначения, которое произошло 15 сентября этого года.

Напомним, Министр финансов федеральной земли Гессен (Германия) Томас Шефер был найден мертвым. Парамедики обнаружили тело 54-летнего чиновника на железнодорожных путях у города Хоххайм-на-Майне.

Как сообщала "Страна", в прошлом году в возрасте 86 лет умер бывший президент Франции Жак Ширак. По словам его зятя Фредерика Салат-Бару, Жак Ширак мирно скончался в кругу своей семьи. В связи с его смертью Национальная ассамблея Франции приостановила свое заседание. Память Ширака почтили минутой молчания.