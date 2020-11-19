Палата представителей США предложила запретить России участвовать в саммитах G7 до полного прекращения вмешательства Кремля в политику других государств. Также была принята резолюция Алексея Навального, которая предлагает Конгрессу ввести против Москвы новые санкции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

"Невзирая на любые другие положения закона, никакие федеральные фонды не имеют права выделять какие-либо действия для поддержки или облегчения участия России в судебном процессе G7; (2) воссоздания G7, чтобы включить Россию (G8 - Ред.)", - указано в законопроекте. .

Отмечается, что меры не снимут до тех пор, пока Москва не докажет Госдепартаменту вывод войск с Донбасса и деоккупацию Крыма. Также Госдеп должен будет подтвердить, что Россия действительно прекратила вмешательство в политику или избирательные процессу суверенных государств, включая США и страны НАТО.

Также был принят законопроект, осуждающий отравление Навального и призывающий к решительным действиям США и международного сообщества. Детали документа пока что неизвестны.

Напомним, Минфин США внес в санкционный список семерых граждан России, одного гражданина Финляндии, а также семь компаний из РФ и Финляндии. Все они попали туда за работу в киберспространстве.

Как сообщала "Страна", Европейский союз ввел антироссийские санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. В список попали шесть чиновников и научно-исследовательский институт органической химии.