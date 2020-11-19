В момент смерти военнослужащего-десантника 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Ивана Горошко, который погиб около Станицы Луганской при загадочных обстоятельствах, парень разговаривал по телефону с беременной женой.

Об этом сообщает Obozrevatel.

Так, когда пьяный сослуживец выстрелил Ивану в голову, тот разговаривал с супругой Еленой, которая ждет ребенка. В тот момент военнослужащий нес службу по охране базового лагеря.

По словам будущей матери, это произошло около полвторого ночи. Супруги разговаривали по телефону, когда девушка услышала громкий выстрел и разговор прекратился. Перезвонив сослуживцу мужа, Елена узнала, что отца ее ребенка больше нет в живых.

Отметим, пьяный военный выстрелил Ивану в затылок без видимой причины, а затем вложил оружие ему в руки, чтобы выдать убийство за суицид. После задержания виновника трагедии военной прокуратурой, тот признался в содеянном.

Елену после такой новости пришлось госпитализировать. Она настаивает на том, чтобы супруга похоронили во Львове. Прощание состоится во Львове 19 ноября в 12:00.

"Она говорила: если мой ребенок не увидел живого отца, я хочу водить сына на его могилу, чтобы он знал, что у него отец - герой", - рассказали друзья семьи.

Напомним, В ООС сообщили о смерти военнослужащего-десантника, который был убит сослуживцем в Станице Луганской. Отмечается, что у военнослужащего была жена и они ждали ребенка.

Как сообщала "Страна", накануне противник на Донбассе три раза обстрелял позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.