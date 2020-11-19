Певица Ольга Полякова высказала недовольство карантинными ограничениями главному государственному санитарному врачу Виктору Ляшко.

Перепалка произошла в эфире передачи "Народ против" на телеканале "Украина".

Сначала поп-звезда долго и эмоционально говорила о критическом положении в шоу-индустрии. По ее словам, чтобы организаторы ее концертов не обанкротились, при заполняемости зала на 50% ей необходимо давать по два концерта в день. Только таким образом она может отработать обязательства перед поклонниками по купленным билетам.

Певица отметила, что как предприниматель она подала заявку на компенсацию от государства, но у нее даже документы не приняли, поскольку претенденты на возмещение убытков должны иметь компанию-банкрот.

Полякова спросила у главного санврача, на что артистам жить.

"Экономика - это министр финансов. Культура - это министерство культуры. Я - за здоровье (отвечаю - Ред.). Концерты - это массовое скопление людей, где возможна потенциальная опасность инфицирования. Поэтому я за ограничение массовых мероприятий. Вопросы компенсаций - это, извините, есть профильные министерства", - вежливо переадресовал возмущение Поляковой к другим Ляшко.

Полякова давно возмущается карантином. В сентябре она даже созывала украинских артистов митинговать под Кабмин.

Вообще многие представителя шоу-бизнеса жалуются на жизнь после объявления пандемии. Например, россиянин Лев Лещенко заявил, что обнищал из-за отсутствия концертов.