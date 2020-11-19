Избранный президент США от демократической партии Джо Байден намерен ввести всеобщий масочный режим еще до вступления в должность, чтобы спасти жизни 200 тысяч американцев.

Об этом он заявил в ходе встречи с работниками сферы здравоохранения, трансляция которой велась на сайте политика.

"Есть некоторые вещи, которые я собираюсь сделать, не дожидаясь вступления в должность. Одна из таких вещей заключается в том, что я, выражая слова благодарности тем, кто уже пошел на это, призову всех политических лидеров и власти штатов ввести обязательный режим ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Мы изо всех сил будем работать в сотрудничестве с местными властями и руководителями штатов, будто то демократы или республиканцы, над тем, чтобы ввести обязательный масочный режим. Это является не чем иным, как проявлением патриотизма и заботы о своих согражданах", - сказал он.

Байден отметил, что в этом вопросе необходимо прислушиваться ко всем гражданам, несмотря на их политические взгляды. Так, избранный президент подсчитал, что на момент, когда он вступит в должность 20 января, от осложнений коронавируса успеет скончаться примерно 200 тысяч человек в США.

Напомним, Байден сообщил, что намерен ввести общенациональный масочный режим и обеспечить проведение бесплатных тестов.

Как сообщала "Страна", демократ Джо Байден, которого американские СМИ еще до официального подсчета голосов объявили новым президентом США, обещал, что после своего въезда в Белый дом лично обратится к губернаторам всех штатов ввести обязательное ношение масок.