Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, как протекает его заболевание коронавирусной инфекцией, и объяснил, почему он при не слишком тяжелых симптомах отправился в элитную больницу "Феофания".

Пост на эту тему чиновник сделал в Фейсбуке.

"Вот и я попробовал удаленную работу. Скажу вам, что лучше работать в офисе. Эту неделю провел в "Феофании". Самоизоляцию и медицинский уход при коронавирусе я планировал организовать дома, но необходимый уровень защищенности связи в жилом доме обеспечить невозможно. В противном случае, поверьте, я бы оставался дома и работал оттуда", - оправдался Ермак.

Он сообщил, что во время пребывания в клинике были сделаны сверхважные звонки, в том числе советникам лидеров стран - участниц Нормандского формата.

"Думаю, из-за постоянных звонки и видеоколы создавал неудобства для персонала. За это мне самому неудобно и хочется извиниться. Бесконечно благодарен вам за терпение, дорогие врачи", - написал глава Офиса президента.

Затем он рассказал, как переносит болезнь.

"Первые дни чувствовал себя нормально. Из-за огромного количества работы времени на более детальный самоанализ не было. Потом работать стало намного труднее, поднялась температура, появились кашель, боль в горле и груди. Выходные были тяжелыми, немного выпал из работы. Сейчас мне уже гораздо лучше", - доложил подписчикам Ермак. И добавил, что вообще болеть не любит, а в больнице был один раз много лет назад.

После этого чиновник посоветовал читателям при первом улучшении самочувствия и даже отрицательном тесте не расслабляться, так как "болезнь довольно коварная и может очень быстро развиться в крайне опасную пневмонию".

"Любому человеку, даже с богатырским здоровьем, нельзя шутить с коронавирусом", - резюмировал Ермак, призвав всех носить маски, пользоваться антисептиком и быть максимально осторожными.

В конце поста он поблагодарил всех украинских врачей.



О том, что Ермак подхватил коронавирус, стало известно 9 ноября.

Как писала "Страна", в Офисе президента переезд Владимира Зеленского и Ермака в "Феофанию" тоже объяснили необходимостью доступа к спецсвязи.