В Украине с января по октябрь 2020 года производство сельхозпродукции упало на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, при этом за последний месяц спад еще сильнее ускорился.

Об этом информирует Госстат.

Отмечается, что сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 18,1%, хозяйства населения - на 6,8%.

Госстат уточняет, что в растениеводстве производство сократилось на 16,9%, в животноводстве - на 2,7%.

Напомним, что в середине октября Зеленский подписал указ о передаче государственных сельхозземель в коммунальную собственность.

Также мы писали о том, что Польша дает столько же сельхозпродукта, что и Украина, только на вдвое меньших площадях.