Бывшего главу компании-поставщика песка при строительстве Бориспольского экспресса подозревают в хищении примерно девяти миллионов гривен за стройматериалы, которые не были поставлены.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Сообщено о подозрении экс-директору компании-поставщика в завладении бюджетными средствами при поставке песка для строительства железнодорожного сообщения от вокзала "Киев - Пассажирский" в международный аэропорт "Борисполь" (ч. 5 ст. 191 УК Украина). По данным следствия, между ООО "Киев песок" и Региональным филиалом "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" был заключен договор о поставке песка для строительства скоростной линии железнодорожного сообщения по маршруту "Киев - Пассажирский" - аэропорт "Борисполь", - указано в сообщении.

На основании поддельных расходных накладных Региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" перечислил на счет предприятия более 21 миллиона гривен за якобы поставку 60 тысяч кубических метров песка, однако судебно-экономическая экспертиза определила, что поставлено было всего 35 тысяч кубических мемов. Около девяти миллионов гривен бывший глава предприятия присвоил.

Сейчас досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, директора филиала Главного информационно-вычислительного центра (ГИВЦ) "Укрзализныци", его бывшего заместителя, и еще двоих (бенефициара и директора частной компании) подозревают в злоупотреблении служебным положением при организации сервиса по продаже электронных билетов на "Бориспольский экспресс". Детективы НАБУ объявили им всем о позозрении.

Как сообщала "Страна", в мае стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нагрянули с обысками к и.о. члена правления "Укрзализныци" Роману Веприцкому. Обыски проходят по делу о хищении средств при строительстве экспресс - трассы в аэропорт Борисполь.