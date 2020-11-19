Коррупция на "Большой стройке": ответит ли власть на новые обвинения Уманского

Одной из главных сенсаций последних дней стало заявление советника главы Офиса президента Игоря Уманского об отставке. Уманский весной две недели побыл министром финансов, но заявил об уходе "по собственному желанию" в знак протеста против того, что парламент зарубил его проект "коронавирусного" секвестра бюджета. А заодно и заявил о тотальной коррупции в налоговой сфере.

И вот теперь история почти повторяется.

Отставка Уманского еще не принята, о чем он рассказал в вышедшем вчера интервью "Стране". В нем же он заявил и о причинах своего ухода – и они оказались во многом схожими с весенней ситуацией. Одна из главных – коррупция. Только весной Уманский взбудоражил всю страну заявлением о "налоговых скрутках", а теперь – о воровстве на президентском проекте "Большая стройка".

По словам экс-министра, его весеннее заявление до сих пор разбирают в правоохранительных органах. О коррупции при строительстве дорог он также сообщил "куда надо", но в ответ – тишина.

Между тем, Уманский задает очень простые вопросы. К примеру, почему стоимость построенных в 2016-19 годах 9 тысяч километров дорог была 105 млрд гривен, а по проекту "Большая стройка" за 120 миллиардов планируют построить 4 тысячи километров. Никакой инфляцией удорожание более чем в два раза не объяснишь…

Зато информация от пока еще советника главы ОП объясняет, почему за программу "Большая стройка" власть так цепляется – несмотря на масштабную критику, которая слышна со всех сторон.

Ведь уже очевидно, что дороги – далеко не оптимальный вариант для поддержания отечественной экономики, поскольку импортная составляющая в них очень велика. Да и актуальность их в свете сегодняшних проблем сомнительна. И если Владимир Зеленский действительно дорожит имиджем, он уже пару месяцев назад должен был принять решение о сворачивании "Большой стройки" дорог и переходе к "Большому ремонту" больниц. Это все поняли бы и поддержали. Но ничего подобного не происходит. Почему?

Уманский ставит те же вопросы, которые возникают и у обычных граждан, – почему не ремонтируют больницы, почему не закупают аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и аппараты компьютерной томографии. Разница в том, что он знает о суммах, которые на все это выделяются, но по каким-то причинам уходят на другие нужды – дороги, сериалы и т. д. И его вопросы требуют квалифицированных ответов, которые может дать только власть.

Если же власть этих ответов не даст, то общество окончательно убедится в том, что на Банковой сидит второй Порошенко. Только первый зарабатывал на войне, а второй – на коронакризисе.

Накопительные пенсии: Кабмин начал с льготников

У Кабмина вчера был большой пенсионный день. Главным решением, которое было принято вчера, стало утверждение законопроекта о накопительных пенсиях. Того самого, который должен стать основой второго этапа пенсионной реформы, начатой еще в 2017 году.

Впрочем, как выяснилось из законопроекта, пока речь об обязательном введении накопительных пенсий не идет. И слава богу – поскольку раньше предполагалось, что во втором этапе пенсионной реформы примут участие все, кому нет 35-ти.

Но пока обязательные накопительные счета хотят ввести только для представителей вредных профессий, которым полагается льготный выход на пенсию – в 50 или 55 лет. Причем средства на этих счетах должны пополняться за счет предприятий.

Собственно, льготникам и сейчас платят предприятия – вплоть до достижения такими пенсионерами 60-летнего возраста. Разница в том, что сейчас они платят уже по факту выхода на пенсию в 50 или 55 лет. Риски такого варианта лежат в возможности банкротства предприятия, которое обнуляет все льготы.

В варианте пенсионной реформы такой риск устраняется, поскольку предприятие зачисляет средства на счет пенсионера-льготника в тот период, когда он работает. Но появляется другой риск – негосударственные пенсионные фонды, в которых будут находиться эти средства. О банкротстве таких фондов в Штатах и Европе сообщается нередко – что же тогда говорить об Украине, где подобный рынок совершенно не развит, зато развита коррупция, которая может способствовать созданию фиктивных пенсионных фондов, которые будут создаваться только для того, чтобы "снять сливки" и исчезнуть?

Именно поэтому отсутствие обязательной программы накопительных пенсий для всех, "кому до 35-ти", – это хорошая новость. Поскольку ее введение в маленьких объемах приведет к тому, что после краха программы пострадает не так уж и много граждан.

Украинцы без пенсий: предсказание Шмыгаля сбывается

А вот еще одно вчерашнее решение правительства, принятое в развитие пенсионной реформы 2017 года, сообщает о тех, кто пострадает не когда-то, а уже после Нового года.

Речь идет о гражданах, которые к 60-летнему возрасту не имеют минимально положенного 15-летнего трудового стажа: сейчас им еще полагается минимальная пенсия или хотя бы доплата до минимальной пенсии (если есть члены семьи с доходами), а вот с 1 января им уже ничего платить не будут. Такое решение было принято еще в 2017 году, а вчера его окончательно узаконили постановлением правительства.

Поскольку у граждан есть около 40 лет активной жизни, чтобы заработать стаж, можно предположить, что речь идет о небольшом количестве пенсионеров. Однако такое предположение было бы обосновано лет 20-30 назад, но – не сейчас.

Это при СССР труд считался "делом чести, делом славы, делом доблести и геройства", и проблемой было как раз не работать – поскольку за тунеядство наказывали. Естественно, что те, кому в 1991-м было 35 и больше, о минимальном стаже не волновались.

Но в 1992-м Украина перешла на рыночные отношения и выбросила на улицу миллионы лишних работников. Многие из них торговали на диких рынках 1990-х, уезжали на заработки за границу или вынуждены были работать без оформления (что сейчас стало повсеместным трендом из-за увеличения минимальных зарплат и налогов с них). Так что уже сейчас речь идет о сотнях тысяч людей, и с каждым годом это число будет расти.

И пока Шмыгаль пугает страну тем, что пенсий не будет в мрачном будущем лет через 15, для части наших граждан это мрачное будущее наступит уже через 42 дня.

Как посольство США поможет переселенцам с Донбасса?

Одной из самых обсуждаемых тем вчерашнего дня стали заявления временного посла США Кристины Квин, которая решила опровергнуть все "мифы" о внешнем управлении Украиной, коррупции в созданных по требованию Запада структурах вроде НАБУ и американских биолабораториях на украинской территории одним аргументом: все это – российская дезинформация.

А на самом деле нет никакого "внешнего управления" – есть западные партнеры, которые помогают Украине осуществлять успешные реформы и справляться с другими проблемами.

Вчера, видимо, для иллюстрации такой помощи посольство США сообщило, что его страна запускает двухлетнюю программу стоимостью 2 миллиона долларов, целью которой является "сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией".

Безусловно, переселенцы с Донбасса – одна из наиболее социально уязвимых категорий наших граждан. И любое участие в решении их проблем будет благом для них. Однако какого рода помощь предлагает американское посольство?

За 2 миллиона долларов можно было бы купить для них 40-50 квартир в Киеве. Или от 200 до 400 квартир в райцентрах соседних с Донбассом областей. Понятно, что это – капля в море, но для конкретных семей их "социальная устойчивость" была бы значительно укреплена – как перед российской агрессией, так и перед другими вызовами.

Вот только уже из фото, размещенного посольством вместе с новостью, ясно, что речь идет вовсе не об этом. "Сплочение и укрепление" окажется очередной грантовой программой, при которой 20% уйдут на откаты, 60% – на содержание нескольких грантовых организаций, а на оставшиеся 20% переселенцев соберут в арендованном зале и для отчета перед грантодателями сфотографируют с плакатом "Единая громада" или что-то в этом роде. А если коронавирус не позволит, то и вовсе устроят какое-то онлайн-мероприятие стоимостью 5% от выделенной суммы.

Ведь всем уже давно известно, что западные гранты выделяются вовсе не для того, что пишется в заявках. Их цель – содержание армии "соросят", которая должна обеспечивать влияние Запада в стране (а заодно и финансовая подушка для самих грантодателей). Но это, понятно, никакое не внешнее управление, а помощь в решении проблем нашей страны.

Жалобы в ЕСПЧ: Украина – тайный лидер

Европейский суд по правам человека опубликовал свежую статистику, согласно которой Украина оказалась на третьем месте среди государств континента по количеству жалоб. Ненамного опережают нас только Россия и Турция, население которых соответственно в 3,5 и в 2 раза больше.

Впрочем, даже третье место Украины – это не совсем объективные данные. Наша страна могла бы быть и лидером, если бы для нее не сделали одно исключение: все жалобы на незаконное увольнение по закону о люстрации считаются автоматически удовлетворенными и в статистику ЕСПЧ не попадают. Зато попадают в статистику расходов украинского бюджета на выплату компенсаций, которые за последние пять лет составили более 1 млрд евро. Мало кто знает, но компенсацию в размере 3,6 тысяч евро получила даже экс-мэр Славянска Неля Штепа – за незаконное содержание под стражей.

В целом же сумма, которую государство Украина выплачивает пострадавшим от него гражданам, значительно увеличилась именно с конца 2014 года – то есть с того момента, когда начал действовать закон о люстрации. Это признают в нынешней власти – но ничего не делают для того, чтобы ситуацию исправить.

Конституционный суд дважды подбирался к явно неконституционному закону, но ни разу так и не решился вынести свой вердикт. Парламент и в прошлом, и в нынешнем созыве проблему игнорирует – хотя и Венецианская комиссия, и ПАСЕ выносили однозначные рекомендации по этому вопросу.

Проблема может сдвинуться с места только в одном случае: если компенсации гражданам, пострадавшим от закона о люстрации, будут платить не напрямую из госбюджета, а за счет зарплат судей и народных депутатов. Тогда о забытых рекомендациях вспомнят быстро.