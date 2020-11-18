Экс-президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко ответил своему преемнику Владимиру Зеленскому. Последний пообещал с помощью штрафов за нарушение карантина клубом Порошенко "5-й элемент" вернуть в бюджет украденное предыдущей властью.

Ответ владелец клуба разместил в своих аккаунтах в соцсетях, в частности в Фейсбук.

"Это уже агония, Владимир Александрович. А о "вернуть украденное из бюджета", здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский как раз сегодня рассказал о вашем Большом ограблении", - сказано в посте Порошенко.

Интересно, что последней фразой бывший президент отсылает к эксклюзивному интервью Игоря Уманского, которое экс-глава Минфина дал "Стране". В интервью Уманский рассказал, как в Украине разворовывают бюджетные средства, и произнес афористичную фразу: "Лучше мы будем грабить на дорогах, чем Степанов на медицине".

Судя по упоминанию о словах Уманского, Порошенко читает наше издание.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, чему было посвящено новое видео Зеленского из Феофании, в котором он, собственно, и обратился к Порошенко.

Мы также сообщали, что спортклуб Порошенко "5-й элемент" не стал соблюдать карантин и на выходных пускал посетителей.