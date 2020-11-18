Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что одна доза вакцины от коронавируса для украинцев будет стоить семь долларов США.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодня на заседании озвучили, что одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививка, две дозы - 14 долларов", - сказал он.

Для полной безопасности от заболевания необходимо будет пройти курс из двух доз, то есть, в целом прививка обойдется в 14 долларов. Ляшко также отметил, что COVAX выделит Украине примерно 8 миллионов доз вакцины, еще неопределенное количество Минздрав сможет купить по специальной цене.

Напомним, участники COVAX - глобального механизма по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 - подтвердили информацию о бесплатном выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни. Наша страна получит бесплатно препарат для 20% населения.

Как сообщала "Страна", стала известна ориентировочная цена вакцины против коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Точная стоимость еще не известна, но предполагается, что она будет около 19 долларов (540 гривен).

Также "Страна" писала, что в США на подходе вторая вакцина от ковида. Препарат называется mRNA-1273, его представила компания Moderna. Испытания на финальной стадии. Курc из двух доз Moderna обойдется в 64‒74 долларов. По последним данным, Евросоюз пытается договориться о цене в 25 долларов за одну инъекцию.