Папа римский Франциск поставил лайк под фото бразильской модели Натальи Гариббото.

Об этом рассказывает британский таблоид The Sun.

Пользователи сети успели заметить, что понтифику понравилась фотография девушки в откровенной школьной форме. Однако вскоре лайк с официального аккаунта папы римского исчез из-под записи.

На фото девушка предстает в короткой мини-юбке и белых чулках. Отмечается, что бразильская модель довольно известна, и на ее аккаунт в социальных сетях подписаны более двух миллионов человек.

"Как минимум теперь я попаду в Рай", - написала девушка, когда узнала о лайке от Папы.

Впрочем, Ватикан по этому поводу начал внутреннее расследование. Источники, близкие к пресс-службе Ватикана рассказали, что профиль в Instagram, где произошел инцидент, как и в других соцсетях, управляется группой сотрудников. Они также добавили, что начато расследование для "определения того, как именно был поставлен лайк".

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