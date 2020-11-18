Президент Владимир Зеленский 18 ноября записал новое, третье по счету видеообращение из больницы в Феофании, где он лечится от коронавирусной болезни. В ролике он вспомнил о нарушителях карантина выходного дня, в том числе фитнес-клубе Петра Порошенко "5-й элемент".

По мнению главы государства, упомянутый режим карантина - это шанс сбить динамику заболеваемости и избежать полного локдауна. А будет ли такая мера эффективной, зависит не только от власти, но и от бизнеса.

"Но, к сожалению, кое-кто считает, что решение правительства можно не исполнять. Я смотрел один сюжет - наверное, все смотрели, - о работе клубов в выходные. Клуб принадлежит сыну одного из полицейских начальников. Уже сегодня он уволен из Национальной полиции. Благодарю руководство МВД за эту оперативную и справделивую реакцию. Закон должен быть, и будет, один для всех. Мы не будем действовать по принципу "друзьям все, а врагам - локдаун". Санкции за нарушения карантина выходного дня будет одинаковыми для всех. Это, кстати, касается и собственника финтес-клуба "Пятый элемент", - заверил Зеленский.

После этого он обратился к владельцу заведения - Порошенко.

"С одной стороны, вы кричите, что ситуация с распространением Covid критическая. С другой стороны, содействуете этому. Мне кажется, вам надо решить: вы или спаситель, или коммерсант такой обычный. Советую вам не тратить деньги на ботофермы и не говорить о политических преследованиях, а сохранить средства на выплату штрафа. Один штраф вы уже получили. Продолжите работу в выходные - получите еще один. И они, согласно законодательству, будут продолжаться, пока вы не научитесь соблюдать закон. Понадобится сто штрафов, будет сто. Это такая новая интересная модель. Будем таким образом возвращать в бюджет то, что вы украли за предыдущие годы", - сказал президент.

Напомним, спортклуб Порошенко "5-й элемент" не стал соблюдать карантин и на выходных пускал посетителей.

После вспыхнувшего из-за этого скандала в клубе заявили, что они работали в режиме не спорт-клуба, а центра реабилитации, и все действия силовиков - это политическое давление.