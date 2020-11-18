Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль рассказали о создании компромиссов по законопроекту, который обязывает всех предпринимателей обзавестись кассовыми аппаратами.

Об этом политики рассказали в видеообращении Зе на Facebook.

Так, планируется ввести 10 неких компромиссных норм по введению кассовых аппаратов, которые будут внедрены в законопроект по отсрочку по кассовым аппаратам.

Они включат также уменьшение штрафов и пересмотр лимита оборотов продаж, при которых подчинение новому законопроекту будет необходимо. Предварительный документ должен быть готов к пятнице, 20 ноября. Ранее власти обещали его рассмотреть на заседании Рады 4 декабря.

"Мы ведем борьбу с коронавирусом на двух фронтах - медицинском и экономическом. Мы можем и должны оказывать поддержку бизнесу. На днях мы ожидаем от правительства программу такой поддержки, которая будет предусматривать налоговые льготы, дешевые кредиты и другое. Будет и секторальная поддержка бизнеса, а также граждан, которые потеряли работу или вынуждены были полностью прекратить свою деятельность. Это тот кислород, который сейчас нужен бизнесу. Государство никого не оставит один на один с проблемами. Очень важная тема - закон про РРО. Уже не первый день по этому поводу ломается копья. С одной стороны, нам надо поддержать бизнес. С другой стороны, нужна детализация экономики. Сегодня у премьер-министра было совещание с бизнесом. Они нашли решение на этот вопрос", - сказал Зеленский.

В свою очередь, Шмыгаль рассказал о работе над миллионными штрафами, которые больше всего возмутили представителей бизнеса. По его словам, кассовые аппараты будут введены только при оплате наличными, интернет-услуг это не коснется.

"Есть ряд пожеланий от бизнеса - пересмотр лимитов, при которых используются РРО и которые влияют на налогообложение. То есть перевести их в разряд минимальных заработных плат. Чтобы с роста зарплат увеличивался и лимит, в котором работает ФОП. Плюс еще целый перечень послаблений, например, по невыдаче чека. Допустим, когда человек покупает видеоконтент в Интернете, то, понятно дело, предприниматель не может выдать чек. То есть человек посмотрел кино в Интернете, за это чек не может предоставляться", - заявил он.

"Про лимиты, чеки, очень высокие штрафы - все понятно. Я ничего не вижу тут такого. Я вижу только нормальные комфортные условия. Только надо ускорить и доработать для людей", - ответил президент.

Напомним, отсрочку по кассовым аппаратам для ФОПов провалили во второй раз. 4 ноября не хватило голосов за проект №4313, который предусматривал перенос сроков внедрения РРО еще на год - до 1 января 2022 года. Тогда депутаты отправили документ на повторное первое чтение.

Как сообщала "Страна", Зеленский из больницы рассказал, что к нему начали возвращаться запахи, которые исчезли с заражением коронавирусом. Отметим, ранее о проявлении такого симптома у Зеленского известно не было.