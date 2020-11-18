Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 18 ноября, записал очередное видеообращение из больницы в Феофании, где он проходит лечение от коронавирусной болезни.

В своем свежем влоге глава государства коснулся самых актуальных тем: рассказал о борьбе с коронавирусом, кассовых аппаратах, кредитах МВФ и фитнес-клубе Петра Порошенко "5-й элемент". Также он упомянул о своем самочувствии, сказав, что его тест на Covid-19 все еще положительный.

Коронавирус

Первый вопрос, поднятый Зеленским, - противодействие Covid-19.

По его словам, сейчас в стране есть 50 тысяч койко-мест. В случае необходимости власти готовы оперативно увеличить это число почти в два раза, до 91 тысячи.

Также Зеленский считает, что в Украине хватает койко-мест с кислородом.

"За минувшую неделю добавлено 5 тысяч коек с кислородом и концентратами. На этой неделе еще несколько тысяч койко-мест сделаем", - пообещал президент.

Он заверил, что государство готово к любому сложному сценарию, выделило почти 9 миллиардов гривен для борьбы с вирусом. Они тратятся на тесты и кислород для больниц во всех регионах Украины. Соответствующее решение вчера принял парламент, напомнил Зеленский.

Еще 1,4 миллиарда гривен направлены на выплату шахтером и пограничникам.

"Также важный вопрос - страхование медиков. Есть области, которые застраховали почти 70% медиков. Работаем, чтобы все наши медицинские сотрудники были застрахованы. Хочу, чтобы наши граждане поняли: паника - враг, спокойствие - друг", - сказал президент.

Поддержка бизнеса

Затем президент коснулся поддержки бизнеса.

"На днях мы ожидаем от правительства программу такой поддержки, которая будет предусматривать налоговые льготы, дешевые кредиты и другое. Будем и секторальная поддержка бизнеса, а также граждан, которые потеряли работу или вынуждены были полностью прекратить свою деятельность. Это тот кислород, который сейчас нужен бизнесу. Государство никого не оставит один на один с проблемами", - заверил Зе.

Также он вспомнил о законе относительно РРО, из-за которого уже не первый день ломаются копья.

"С одной стороны, нам надо поддержать бизнес. С другой стороны, нужна детализация экономики. Сегодня у премьер-министра было совещание с бизнесом. Они нашли решение этого вопроса", - сообщил президент.

В этот момент на видео появился премьер-министр Шмыгаль и сказал, что наработаны 10 компромиссных норм, которые будут внедрены в законопроект по отсрочке введения кассовых аппаратов.

Также премьер сказал, что будут уменьшены штрафы и пересмотрены лимиты оборота, при которых обязательны кассовые аппараты.

Сотрудничество с МВФ

Третья тема президентского влога - беседа вчерашняя Зеленского с Кристальной Георгиевой, распорядителем МВФ.

"Мы отметили выполнение Украиной структурных маяков. Обсудили важность сохранения антикоррупционной инфраструктуры, сохранения электронного декларирования для чиновников, решения ситуации - все уже устали от этой ситуации (вздыхает - Ред.) - с Конституционным судом. Не вдаваясь в детали я могу сказать, что в целом МВФ продолжает нас поддерживать", - обрадовал зрителей Зеленский, добавив, что власти ждут приезда миссии Фонда и транша, который обеспечит финансовую стабильность нашей экономики.

Молдова и внешняя политика

После темы МВФ Зеленский перешел к президентским выборам в Молдове, в которых победила Майя Санду. Блогер сообщил, что в понедельник поговорил с ней и поздравил ее с победой.

"Я пригласил госпожу Санду в Киев. Уверен, мы будем развивать торговлю, построим мост через Днестр и будем содействовать приднестровскому урегулированию. Буду откровенным: даже с теми соседями, которые не претендуют на территорию Украины, последние годы были, мягко говоря, прохладные отношения. Сейчас мы строим заново диалог", - сказал президент.

Он также заявил, что активно работает на международной арене, чтобы вместо усталосит мира от Украины начали говорить о том, что "мир в восторге от Украины".

Карантин выходного дня и клуб Порошенко

В связи с тем, что прошел первый уикэнд на карантине, президент дал ему свою оценку. По его мнению, это "шанс для страны сбить динамику заболеваемости и избежать полного локдауна".

"Будет ли это мероприятие эффективным, зависит не только от власти, но и от бизнеса. Уже факт, что количество контактов существенно сократилось. Но, к сожалению, кое-кто считает, что решение правительства можно не исполнять", - сказал Зеленский.

Затем он пояснил, что под кое-кем имеет в виду высокопоставленных чиновников и политиков, чьи клубы не закрывались на выходных.

"Я смотрел один сюжет - наверное, все смотрели, - про работу клубов в выходные. Клуб принадлежит сыну одного из полицейских начальников. Уже сегодня он уволен из Нациопльной полиции. Благодарю руководство МВД за эту оперативную и справедливую реакцию", - сказал президент.

Он пообещал, что власти не будут действовать по принципу "друзьям все, а врагам - локдаун"

"Санкции за нарушения карантина выходного дня будут одинаковыми для всех. Это, кстати, касается и собственника финтес-клуба "Пятый элемент", - заверил Зеленский, а вслед за этим обратился к Порошенко.

"С одной стороны вы кричите, что ситуация с распространением ковида критическая. С другой стороны, содействуете этому. Мне кажется, вам надо решить: вы или спаситель, или коммерсант такой обычный. Советую вам не тратить деньги на ботофермы и говорить о политических преследованиях, а сохранить средства на выплату штрафа. Один штраф вы уже получили. Продолжите работу в выходные - получите еще один. И они, согласно законодательству, будут продолжаться, пока вы не научитесь соблюдать закон. Понадобится сто штрафов - будет сто... Будем таким образом возвращать в бюджет то, что вы украли за предыдущие годы", - пригрозил Зеленский.

В конце ролика он пожелал всем крепкого здоровья.

"Береги себя от вируса, а мозг - от вранья. Искренне ваш, Владимир Зеленский. Бай", - распрощался президент.

Ранее "Страна" рассказывала, о чем Зеленский говорил в первом видео из элитной клиники.

Мы также сообщали о выходе второго влога.