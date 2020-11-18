Президент Владимир Зеленский рассказал, что к нему начали возвращаться запахи, которые исчезли с заражением коронавирусом. Отметим, ранее о проявлении такого симптома у Зеленского известно не было.

Об этом он рассказал в новом видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Запахи уже сегодня вернулись. Силы возвращаются. Температура снижается. А желание вернуться к живой работе поднимается. Мой повторный тест, к сожалению, пока что позитивный, но я продолжаю ежедневно работать. Это моя работа. И единственная разница, что я работаю не на Банковой, а на улице академика Заболотного", - заявил он.

Зеленский сообщил, что с каждым днем его самочувствие улучшается, температура падает и есть надежда на то, что следующее видеообращение будет записано уже не не из больницы. Взамен президент ожидает скорой выписки и возвращение к привычному рабочему режиму.

Напомним, Зеленский в полной версии видеобращения из больницы в Феофании рассказал о планах по КСУ и разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель касательно предоставления Украине вакцины от коронавируса.

Как сообщала "Страна", Зеленский, который 9 ноября заразился коронавирусом, чувствует себя лучше. Он продолжает работать в онлайн-режиме.