В четверг, 19 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода без осадков и с суровыми ночными морозами в восточной части страны. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в восточных регионах. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, на востоке Украины ближайшей ночью температура опустится до -14 градусов. В дневные часы прогнозируют от -1 до -4 градусов.

В северных и центральных областях ночью прогнозируют от -4 до +2, днем термометры покажут +1-6 градусов.

На западе Украины ночью ожидается +1-5 градусовя. Днем столбики термометров поднимутся до +6-10 градусов.

На юге страны ночью до -4 градусов, а днем воздух прогреется до +3-5.

Кроме того, синоптики предупреждают о тумане в западных регионах, Житомирской и Винницкой областях. Видимость составит 200-500 метров (уровень опасности желтый).

Фото: meteo.gov.ua

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