Народный депутат Даниил Гетманцев зарегистрировал свой проект постановления об отзыве его с должности председателя Комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Он сделал это после внесения аналогичного документа группой его коллег-нардепов.

Собственный проект народный избранник представил в Фейсбук.

"Решил подать альтернативный проект постановления о собственном увольнении. Мне кажется, мотивировал более обосновано. Как считаете?" - поинтересовался у подписчиков Гетманцев.

Политик также опубликовал в посте скриншот документа, написанного с изрядной долей иронии.

Вот как, например, в нем обоснованы причины увольнения:

учитывая, что согласно отчету МВФ доля "теневой" экономики Украины постепенно росла на протяжении всего периода независимости и в среднем составляла 44,8%, а Украина заинтересована в увеличении этого показателя;

отмечая, что 66% населения Украины поддерживает инициативы Верховной Рады Украины по борьбе со схемами ухода от налогообложения... а воля украинского народа для народных депутатов может иметь факультативное значение (особенно в сложные времена карантина);

принимая во внимание, что деофшоризация... вредит интересам определенных народных депутатов Украины, а их интересам должны отвечать интересы украинского народа;

несмотря на то, что в Украине традиция уклонения от налогообложения уходит корнями в седую древность, и не нашему поколению эту традицию ломать;

осознавая, что страна не должна жить за счет собранных налогов, а исключительно за счет кредитов МВФ и других международных доноров...

Верховная Рада постановила отозвать Гетманцева Даниила Александровича, народного депутата, с должности председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики... поскольку продолжение его деятельности по разработке проектов законов по вопросам налогообложения имеет целью прекратить незаконные схемы по уклонению от налогообложения и нанести вред от этого многим важным людям и поэтому делает невозможным выполнение им своих обязанностей".

Карточка законопроекта уже появилась на сайте Рады: он зарегистрирован в парламенте под номером 4402.

Ранее депутатская группа "За будущее" и фракция "Батькивщины" инициировали регистрацию проекта постановления об увольнении Гетманцева с должности председателя налогового комитета, если Рада не примет решения об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Рада проект не одобрила. И 17 ноября в парламенте зарегистрировали проект постановления об отзыве с должности Гетманцева "в связи с неудовлетворительной работой".

"Страна" подробно рассказывала об эпопее в Раде с отсрочкой РРО.

Ранее мы рассказывали, что Гетманцев инициировал скандальный проект о налоге на Youtube и Google.