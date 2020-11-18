Депутаты немецкого бундестага приняли новую версию закона "О защите от инфекций", в последние недели вызвавшую бурные дискуссии и протесты. Согласно документу, парламент впервые наделяется правом объявлять эпидемическую ситуацию.

Об этом сообщает издание Die Welt.

Законопроект был предложен правящей коалицией консерваторов и социал-демократов. За него проголосовали 415 народных избранников, против - 236, 8 воздержались. Из оппозиции его поддержали только "Зеленые" - и то с большими сомнениями. А "Левые", свободные демократы и "Альтернатива для Германии" дружно сказали нет.

Теперь документ отправился на утверждение в бундесрат - верхнюю законодательную палату.

Принципиальное новшество, введенное законом, - наделение парламента правом объявлять эпидемическую ситуацию на базе глобальных рекомендаций ВОЗ или показателей распространения инфекции в регионах ФРГ. Только это теперь может служить основанием для тех или иных ограничительных мер.

Эти меры подробно прописаны в "карантинном каталоге":

обязательный масочный режим;

комендантский час;

ограничения контактов, собраний и путешествий;

закрытие учреждений и предприятий;

запрет массовых мероприятий, вечеринок и даже богослужений.

Подобные меры, которые теперь должны проходить процедуру утверждения через парламент (до сих пор их озвучивала канцлер Ангела Меркель по итогам совещаний с главами земель), можно вводить максимум на месяц, но и всякий раз продлевать при необходимости. Чтобы граждане понимали почему их вводят, федеральное правительство обязали "регулярно отчитываться перед ними в устной форме о развитии ситуации с эпидемией в национальном масштабе".

Как сообщала "Страна", против рассмотрения документа в центре Берлина вышли на протест тысячи людей, около 200 человек были задержаны.

Кроме того, берлинская полиция впервые за много лет применила водометы, чтобы не допустить к рейхстагу участников акции протеста.