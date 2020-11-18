Бундестаг под шум недовольной толпы протестующих принял закон о защите от инфекций
Депутаты немецкого бундестага приняли новую версию закона "О защите от инфекций", в последние недели вызвавшую бурные дискуссии и протесты. Согласно документу, парламент впервые наделяется правом объявлять эпидемическую ситуацию.
Об этом сообщает издание Die Welt.
Законопроект был предложен правящей коалицией консерваторов и социал-демократов. За него проголосовали 415 народных избранников, против - 236, 8 воздержались. Из оппозиции его поддержали только "Зеленые" - и то с большими сомнениями. А "Левые", свободные демократы и "Альтернатива для Германии" дружно сказали нет.
Теперь документ отправился на утверждение в бундесрат - верхнюю законодательную палату.
Принципиальное новшество, введенное законом, - наделение парламента правом объявлять эпидемическую ситуацию на базе глобальных рекомендаций ВОЗ или показателей распространения инфекции в регионах ФРГ. Только это теперь может служить основанием для тех или иных ограничительных мер.
Эти меры подробно прописаны в "карантинном каталоге":
- обязательный масочный режим;
- комендантский час;
- ограничения контактов, собраний и путешествий;
- закрытие учреждений и предприятий;
- запрет массовых мероприятий, вечеринок и даже богослужений.
Подобные меры, которые теперь должны проходить процедуру утверждения через парламент (до сих пор их озвучивала канцлер Ангела Меркель по итогам совещаний с главами земель), можно вводить максимум на месяц, но и всякий раз продлевать при необходимости. Чтобы граждане понимали почему их вводят, федеральное правительство обязали "регулярно отчитываться перед ними в устной форме о развитии ситуации с эпидемией в национальном масштабе".
Как сообщала "Страна", против рассмотрения документа в центре Берлина вышли на протест тысячи людей, около 200 человек были задержаны.
Кроме того, берлинская полиция впервые за много лет применила водометы, чтобы не допустить к рейхстагу участников акции протеста.