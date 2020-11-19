Несмотря на ужесточение карантина в Европе, украинцы продолжают ехать туда на заработки, правда, нередко соглашаясь на меньшие зарплаты и худшие условия, чем в "мирные времена".

Самым популярным направлением трудовой миграции остается соседняя Польша, где устроиться проще всего. Часть украинцев обходными путями едет в Чехию, Словакию и Италию.

Причем, по данным кадровых агентств, если раньше на заработки ехал в основном простой народ, то теперь все чаще встречаются обанкротившиеся после карантина в Украине бизнесмены.

"Страна" выясняла, что происходит с нашими заробитчанами, где они работают и сколько получают во вторую волну эпидемии.

"Остановит ли украинцев вторая волна?"

В первую волну украинцы начали возвращаться домой из-за массовых увольнений и сокращении зарплат, но дома их ждала безработица.

Потом в Европе понемногу начала восстанавливаться ситуация, а осенью спрос на дешевых работников вырос и украинцы снова поехали на заработки.

Хотя массовой миграции, говорят эксперты, сейчас нет. Но те, кто уже находится в Польше, назад не собираются и легализуются там, особенно на фоне рассказов Шмыгаля, что пенсий через 15 лет не будет.

О том, что гастарбайтеры снова едут в Европу, свидетельствуют и данные Нацбанка, по которым денежные переводы заробитчан в Украину за месяц выросли на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Впрочем, общий объем переводов с начала года составил около 8 млрд долларов, что на 2,5% меньше, чем за это же время в 2019 году.

"Украинцы возвращаются в Польшу. Остановит ли их вторая волна эпидемии?" - с такими заголовками выходят польские СМИ. В Польше осенью высокий сезон на пищевых предприятиях и в логистике, где чаще всего работают украинцев.

И если официанты, уборщица и портье - все те, кто работают в сфере услуг - начали терять работу из-за ужесточений карантина в Польше в начале ноября, то на заводы, в теплицы и на стройки наших по-прежнему набирают.

Правда, многие жалуются, что найти место на "докарантинные" деньги сложно.

"Ищу работу от 15 злотых (112 грн) в час - так, чтобы в месяц получалось около 25 тысяч гривен - и ничего толкового нельзя найти, посредники представления не имеют о работе, а уверяют, как там все суперкруто", - делится с нами львовянин Игорь Маслюк, который ранее работал на полях и снова ищет работу в Польше.

"В Польше сейчас неплохие зарплаты у водителей фур, сварщиков, строителей, плиточников - не путать с разнорабочими. Также на некоторых складах платят по 16-18 злотых в час (118-133 грн), а где-то и 18-20 злотых (140-150 грн). На мясокомбинатах можно больше 15 злотых в час получать, в пиццерии, которые сейчас популярны на доставку. Но есть и люди, которые работают по 14-16 часов за 12-13 злотых в час, с утра до вечера не присядут", - рассказал нам живущий в Варшаве украинец Владимир Наконечный.

Бизнесмены приезжают на заработки автобусами

В кадровых агентствах подтверждают, что работа в Польше есть, для украинцев открыты несколько тысяч вакансий. Чаще всего работодатели ищут упаковщиков, грузчиков на строительство и работников на склады. Зарплата - от 17 до 35 тысяч гривен на наши деньги.

Более того, в заробитчане подались украинские бизнесмены, которые разорились в Украине из-за эпидемии.

Львовянин Андрей Мыць до эпидемии имел небольшое кафе и стабильный доход. Но из-за карантина пришлось бизнес закрыть.

"Ничего не оставалось, как уехать на заработки. Сейчас упаковываю детали для электроники на складе под Лодзем за 30 тысяч гривен, и это еще хорошая зарплата считается. Работу нашел благодаря куму, который уже давно в Польше и знаком со многими. Моя цель - не столько заработать (у меня есть сбережения на первое время), как обрасти связями, подтянуть язык и легализоваться тут. Буду пробовать с друзьями что-то свое открывать, в Украину возвращаться не планирую", - говорит нам Мыць.

"Владельцы малого и среднего бизнеса из Украины, обанкротившегося за время пандемии, начали активнее искать работу в Польше, - подтверждает в разговоре с нами Томаш Богдевич из агентства по трудоустройству Gremi Personel. - Мы заметили, что в июле украинские бизнесмены и менеджеры среднего звена начали приезжать автобусами, которые еженедельно организовывает наша компания для заробитчан из Украины в Польшу. И сейчас они продолжают прибывать на работу на польские заводы пищевой промышленности, мебельной и электроники и на предприятия логистики – работают в тех сферах, куда мы трудоустраиваем мигрантов. Часто украинские предприниматели, которые приезжали в Польшу еще до пандемии, сначала трудоустраивались на производстве, а, после, получив опыт и подучив язык, открывали в Польше свой бизнес или искали более высококвалифицированную работу. Среди наших бывших работников также есть те, кто работал на производстве, потом становился сотрудником компании, а теперь они - собственники ресторанов, салонов красоты или продолжают работать, например, сварщиками, но уже создав собственное ЧП".

Сейчас, по его словам, украинцы – владельцы четвертой части компаний, которые принадлежат иностранцам в Польше.

"Предполагаю, что предприниматели, бизнес которых не пережил карантин в Украине, могут последовать их примеру. Потому что в целом в Польше прослеживается тенденция к интеграции украинцев. За последние пять лет процент иммигрантов из Украины, заявивших о своем желании остаться в Польше на более длительный период или даже на постоянно, значительно увеличился. Исследования Нацбанка Польши показывают, что больше половины иммигрантов в Польше стремятся перевести сюда как минимум одного члена семьи".

Осенью, говорит Богдевич, накануне рождественских праздников, в Польше традиционно предприятия пищевой продукции (рыбзаводы, мясокомбинаты, кондитерские фабрики, производство замороженных продуктов) наращивают производство и требуют большего числа работников из Украины.

"Кроме того, еще с первой волны пандемии стабильно много работы в логистике и на складах в связи с ростом продаж в e-commerce, куда также трудоустраиваются украинцы. В том числе и те, кого уволили из отелей, работающих сейчас не в полную силу, и ресторанов, открытых из-за карантинных ограничений только на вынос. Также не сбавили объемы производства предприятия судостроения, с которыми мы работаем. У них заказы на яхты расписаны на 2 года вперед. Зимой обычно увеличивается количество вакансий на автопредприятиях и заводах электроники. К нам ежедневно звонят 8-10 компаний с просьбой найти работников и одновременно не уменьшается число украинцев, едущих в Польшу. Ситуация может корректироваться пандемией и введением полного локдауна, например. Но в целом польская экономика проходит коронакризис лучше, чем экономики других европейских стран. И предприятия, где работают украинцы, функционируют стабильно на данный момент", - говорит нам Богдевич.

В среднем низкоквалифицированные работники на промышленных и пищевых предприятиях получают 800-1000 долларов в месяц. Высококвалифицированные (сварщики столяры, электрики) – 1000-1500 долларов в месяц в зависимости от опыта и квалификации. С Нового года в Польше повышают минимальную почасовую ставку до 13,5 злотых нетто. А это значит, что зарплата в среднем может увеличиться на 100 долларов.

По прогнозам компании по изучению миграции OTTO Work Force Central Europe, в конце осени в Польше будет столько же украинцев, сколько до эпидемии.

"Безработица в Польше - на уровне 6,1%, а в Украине - уже 9,9%. Работодатели ждут украинцев, потому что, хотя безработица в Польше немного увеличилась, спрос на рабочих с Востока сохраняется. В некоторых отраслях, например в производстве, их сложно полностью заменить сотрудниками из Польши. Нужны также временные работники для складов, сортировочных предприятий", - говорит Томаш Дудек, управляющий директор OTTO Work Force.

В то же время, по прогнозам польского Министерства семьи, труда и социальной политики, в декабре уровень безработицы в Польше составит уже от 7,1 до 8%. И есть мнение, что до конца года могут еще более ужесточиться карантинные ограничения.

И это важный фактор, который будет препятствовать увеличению трудовой миграции из Украины в Польшу.

Сиделку с симптомами коронавируса выставили на улицу

Едут украинцы и в Италию, в основном женщины, чтобы устроиться сиделками - "баданте" (частая схема - транзитом через Венгрию по поддельным документам). Большинство трудится нелегально, что чревато не только недоплатами и плохими условиями.

В ноябре в Италии обсуждают случай, как в Брешии 50-летняя врача из Украины Елену, которая работала "по-черному" в итальянской семье, выгнали из хозяйского дома, в котором она и жила из-за симптомов коронавируса.

"Женщина потеряла сознание посреди дороги и попала в реанимацию", - пишет Brescia Today. Об этом случае сообщил профсоюз работников домашнего хозяйства.

"Баданте" получают 800-1200 евро, но из-за кризиса многие итальянцы стали сами сидеть со своими родителями, а не нанимать сиделок, как раньше, раскапывает нам живущая в Италии украинка Галина Струк.

"Если и есть работа, то в основном на подмену, на месяц-два. Или же приходится соглашаться на плохие условия, ухаживать за проблематичными стариками", - говорит она.