Тело народного артиста Украины и народного артиста РФ, театрального режиссера Романа Виктюка, который скончался в Москве от коронавируса в возрасте 84 лет, будет отправлено на родину во Львов на следующий день после церемонии прощания в театре. Артиста похоронят рядом с родителями. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", со ссылкой на информацию, полученную в театре Виктюка.

"Гроб с телом Романа Григорьевича отправится во Львов 21 ноября. Он будет похоронен рядом со своими родителями", - сказала собеседница агентства.

Церемония прощания артистом пройдет 20 ноября в его театре с 11:00 до 15:00. Дата похорон еще не определена.

Как сообщалось, режиссер Роман Виктюк завещал похоронить его в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове рядом с родителями.

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