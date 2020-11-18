Патриарх УПЦ КП Филарет заявил, что Украина получила Томос благодаря существованию Киевского патриархата, однако настоящей автокефалии в нем нет. По его словам, УПЦ КП прилагает все усилия, чтобы в Украине была церковь, которая не зависит ни от Москвы, ни от Константинополя.

Об этом со ссылкой на Филарета сообщает "Интерфакс-Украина".

"Благодаря существованию Киевского патриархата Украина получила Томос об автокефалии. Если бы не было Киевского патриархата, Константинопольский патриарх дал бы Томос? Кому давать? Но настоящей автокефалии в этом Томосе нет. Права Православной церкви Украины ограничены. Прежде всего – самим названием. Суть заключается в том, что вы, получив Томос, имеете власть над православными украинцами только в Украине, а за пределами Украины украинцы должны принадлежать к Константинопольскому патриархату", - сказал Филарет.

Патриарх упомянул, что несмотря на то, что исключение Киевского патриархата из государственной регистрации поставило церковь вне закона, и она, и ее прихожане существуют, и их много.

А руководитель юридического отдела религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата" Неонила Ткаченко сообщила, что Минкульт впервые за всю историю Украины принял решение о "состоянии прекращения" Киевской патриархии, чему раньше не подвергалась ни одна религиозная организация в Украине.

По данным Ткаченко, в свою защиту Киевская патриархия инициировала 63 судебных производства.

"И только по истечению года, под давлением общества и правового прозрения некоторых судей удалось хотя бы начать процессы, которые были заблокированы полтора года. Производствами охвачены все юрисдикции в Украине, кроме того подана жалоба в ЕСПЧ. Мы просим донести до общества, что не уступим ни одной парафии, ни одного храма, ни одного священника, которые приняли решение остаться в структуре Киевского патриархата", - сказала Неонила Ткаченко.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно бывший командир батальона "Айдар" и народный депутат Сергей Мельничук опубликовал факты нарушения закона при ликвидации возглавляемой Филаретом УПЦ КП и регистрации Православной церкви Украины.

Кроме того, сообщалось, что Филарет отозвал свою подпись под документом о ликвидации УПЦ КП.