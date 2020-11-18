В Украине за период с января по сентябрь 2020 года, в период эпидемии коронавируса, умерло почти на 10 тысяч людей меньше (426687), чем за аналогичный период 2019 года (436533), когда о Covid-19 еще и не слышали. Также меньшей в этом году выглядит смертность детей до года (1488). В 2019 году показатель за январь-сентябрь составлял 1656.

Такие данные опубликованы Госслужбой статистики.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 октября 2020г. составила 41703,3 тыс. человек. В течение января-сентября 2020г. численность населения уменьшилась на 199,1 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что существенным остается превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших всего 52 живорожденных.

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше зафиксировали рекордную смертность от коронавируса с начала пандемии.

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