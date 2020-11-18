Врач-анестезиолог, профессор, президент Ассоциации анестезиологов Украины и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров обратился к тем, кто не верит в существование коронавирусной болезни. Он попросил их умирать дома и не обращаться за медицинской помощью.

Видеозапись со словами представителя самой гуманной профессии опубликовал официальный Телеграм-канал Минздрава о COVID-19 "Коронавирус инфо".

В начале спича Дубров пригласил "атеистов COVID-19" поработать волонтерами в больницах.

"Для атеистов COVID-19: приглашаю волонтерами стирать белье, мыть полы, перестилать пациентов в любое отделение интенсивной терапии. Рук не хватает, особенно младшего медперсонала. Думаю, сутки или несколько часов в реанимации с пациентами COVID-19, с переполненными реанимациями, отделениями, рассчитанными на 6 коек, в которых как минимум 9-12 пациентов... Несколько часов работы в таком отделении - и ковидный атеизм пройдет очень быстро", - произнес врач.

Затем он выступил с просьбой.

"Ну и большая просьба к атеистам COVID-19: наверное, не обращаться за помощью, а просто умирать дома, синея. Если вы не верите в COVID-19, не обращайтесь к врачам", - сказал Дубров.

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