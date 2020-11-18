На Донбассе отец ударил ножом в шею и в живот свою трехлетнюю дочь. От полученных ранений ребенок скончался. Трагедия произошла в Курахово Марьинского района. По предварительным данным, у мужчины были психические расстройства. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Уточняется, что 18 ноября 40-летний отец, оставшись в квартире наедине с трехлетней дочерью, несколько раз ударил ее ножом. От полученных травм ребенок умер. Матери в это время дома не было.

Полицейские задержали мужчину с поличным.

"Полицией во процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство малолетнего ребенка). Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Луганской области пьяный солдат убил сослуживца и попытался замаскировать смерть под суицид.

Также мы сообщали, что в Крыму изнасиловали и убили 6-летнюю девочку, пока отец спал на рыбалке, он тоже пошел под суд.