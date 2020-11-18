"Укрзализныця" предлагает украинцам во время карантина путешествовать в специальном вагоне-салоне с ванной комнатой, кухней с холодильником и залом отдыха с компьютером. Стоимость такой услуги равна цене 12 взрослых билетов в вагоне СВ на соответствующий поезд.

Об этом со ссылкой на данные "Укрзализныци" пишет УНН.

"Вагон-салон является настоящим отелем на колесах, который оснащен кухней, большим залом и просторным спальным купе. Кухня оборудована холодильником, микроволновой печью и электроплитой. Большой зал оборудован мягким уголком, компьютером, аудио- и видеотехникой. В спальном купе расположены кровать, письменный стол, шкаф, кондиционер, ванная комната. Количество мест составляет от 5 до 11 (в зависимости от конструкции вагона). Вагоны-салоны оснащены специальными купе для охраны и служебного персонала", - сообщили в "Укрзализныце".

Судя по фотографиям, интерьер в вагоне-салоне выполнен в стиле барокко. В оформлении преобладают золотые элементы, стулья обиты бархатом, а поверхности столов - лаковые.

Чтобы заказать себе такой вагон, нужно подать письменную заявку не позже, чем за 5 рабочих дней до отправления поезда. Услуга оплачивается в размере стоимости проезда 12 взрослых пассажиров по тарифу мягкого вагона с двухместными купе "СВ" соответствующей категории поезда. При этом по пятницам и воскресеньям тариф имеет коэффициент повышения 1,1, а по вторникам и средам - коэффициент снижения 0,9.

При этом в "Укрзализныце" утверждают, что услуга перевозки в вагоне-салоне была достаточно популярной в прошлом и предыдущих годах, но в 2020 году спрос уменьшился.

Кроме того, в компании сообщили, что сейчас в Украине также курсирует один шестикупейный VIP-вагон - в составе пассажирского поезда категории "Ночной экспресс" №29/30 сообщением Киев/Ужгород".

"Конструкцией VIP-вагона предусмотрено шесть 2-местных купе. В купе VIP-вагона может идти один или два взрослых пассажира и один ребенок в возрасте до 6 лет, при этом, оплачивается полная стоимость проезда по купе. Возвращение одного места из двух оформления мест в купе не проводится. Плата за услуги (сбор) взимается за двух пассажиров", - сообщили в компании.

Напомним, "Укрзализныця" за 23 миллиона отремонтировала два старых вагона СВ, продлив срок их службы с 28 до 42 лет.

Также мы писали о том, что в "Укрзализныце" обещают снизить цены на билеты поездов "Интерсити".