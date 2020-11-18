Участники COVAX - глобального механизма по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 - подтвердили информацию о бесплатном выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни. Наша страна получит бесплатно препарат для 20% населения.

Об этом написал в Фейсбук главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сегодня стало известно, что Украина как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность бесплатно получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения", - написал Ляшко.

И добавил: это означает, что около 4 миллионов граждан смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года за счет международных партнеров и правительств других стран.

Также Ляшко отметил, что в глобальный механизм COVAX включен кандидат в вакцины от производителя Moderna (США). Предварительные результаты исследования этой вакцины показали 95% эффективности предупреждения развития коронавирусной болезни.

"Ставим пред собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины", - резюмировал чиновник Минздрава.

Ранее Ляшко рассказывал, как будут проходить поставках в Украину вакцины в рамках COVAX.

А министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, какие категории граждан будут вакцинированы в первую очередь.