Небольшой инцидент произошел сегодня с президентом РФ Владимиром Путиным во время онлайн совещания по ситуации с коронавирусом, в котором принимали участие федеральные чиновники. Путин вел беседу с министром финансов РФ Антоном Силуановым и на словах об "острых финансовых проблема" внезапно закашлялся и у него сразу не получилось остановить этот процесс.

После этого спикеру Кремля Дмитрию Пескову пришлось отвечать на вопросы журналистов о состоянии здоровья российского лидера.

"Абсолютно нормально", - заявил Песков, отвечая на вопрос ТАСС о здоровье президента, который "несколько раз закашлялся во время совещания по коронавирусу".

Ранее "Страна" писала о том, что британские СМИ "отправили" Путина в отставку из-за болезни Паркинсона, в Кремле это назвали чушью.

Также мы сообщали, что Госдума России одобрила пожизненные гарантии безопасности Путину и его семье.