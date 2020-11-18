В Киевской областной государственной администрации опровергают информацию о том, что пациент Белоцерковской городской больницы №3 умер, после того как пожертвовал свое время на кислородном концентраторе сыну.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой КОГА.

Так, уточняется, что информацию о смерти такого пациента опровергла главный врач больницы в Белой Церкви.

"В подчиненном мне медучреждении такого случая не было", - сообщила Татьяна Дидыч.

По информации департамента здравоохранения КОГА, на сегодня в Киевской области из 2 185 коек, отведенных для пациентов с коронавирусом, к кислороду подключены 1 355. Свободными остаются 530 кроватей и проблемы с обеспечением кислородом пациентов нет.

Отметим, что историю, которую опровергли в Киевской областной госадминистрации, рассказала волонтер Дана Яровая. По ее словам, ситуацию ей пересказал ее знакомый из Белой Церкви. Он утверждал, что в местной больнице пациентов с коронавирусом подключают к кислородному концентратору всего на 15 минут в день. И один из пациентов, чей сын также лечился от Covid-19, пожертвовал свое время ребенку. После этого мужчина умер.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Житомире от коронавируса умерла женщина, которая жаловалась мэру на отсутствие кислорода в реанимации.

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