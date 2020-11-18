В самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-ABA, на котором летает президент Владимир Зеленский, модернизируют станцию спутниковой связи. На это потратят 32,4 миллиона гривен.

Тендер на эту процедуру был объявлен в системе Prozorro 24 сентября.

Как указано на сайте электронных закупок, заказчиком работ является Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи. Конечный срок подачи тендерных предложений истек 25 октября. А 16 ноября институт сообщил о намерении заключить соглашение с компанией Etihad Airways Engineering LLC (ОАЭ).

До декабря 2021 года, то есть в течение года, компания будет обязана модернизировать станцию спутниковой связи на самолете, принадлежащем Государственному авиационному предприятию "Украина" Государственного управления делами, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц.

Модернизированная станция Honeywell JetWave производства США обеспечит доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимальной скоростью 50 Мбит/с. Срок гарантийного обслуживания составляет два года.

Интересно, что стоимость договора на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 38,01 млн грн.

Закупку удалось провести только с третьей попытки. Предыдущие торги с ожидаемой стоимостью 38,01 млн грн и 35 млн грн сорвались из-за наличия менее двух тендерных предложений.

Ранее "Страна" рассказывала, что содержание администрации (или, по-новому, Офиса) президента при Зеленском оказалось дороже, чем при Петре Порошенко.

Мы также писали, что в 2019 году на работу президента потратили почти миллиард, а в этом году сумма увеличится.