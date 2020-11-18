Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что во время пандемии коронавируса многие люди и медучреждения неправильно используют антибиотики. Это может привести к росту устойчивости к ним инфекций.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ВОЗ.

"Долгосрочная проблема неправильного использования антибиотиков отдельными людьми и медицинскими учреждениями ухудшается из-за пандемии Covid-19", - сказано в сообщении.

При этом уточняется, что чем число случаев использования антибиотиков увеличивается с ростом количества пациентов с коронавирусом. Между тем, выяснилось, что 79-96% из тех, кто принимал антибиотики, не были заражены Covid-19, но пили лекарства, чтобы не заразиться.

А среди тех, кто попал в больницу, всего 15% пациентов нуждались в антибиотиках, так как у них были сопутствующие бактериальные инфекции, но их прописывали 75% заразившихся.

В исследовании сказано, что третье поколение антибиотиков класса цефалоспорины может в скором времени потерять свою эффективность, так как ряд европейских медицинских учреждений в начале пандемии пытались лечить ими коронавирус.

Напомним, за год применение антибиотиков в Украине выросло в 3,5 раза.

Также мы писали о том, что с 2022 года антибиотики в Украине нельзя будет купить без электронного рецепта.