Мэр Кременчуга (Полтавская область) Виталий Малецкий заразился коронавирусом. Несмотря на это, он продолжает работать, хотя и дистанционно.

О своем состоянии городской глава сообщил в соцсети Фейсбук.

"Имею сейчас не очень приятную новость: получил положительный тест на COVID-19. Нахожусь на амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача", - написал Малецкий.

По его словам, вирус он подхватил крайне не вовремя, так как сейчас идет подготовка первой сессии Кременчугского городского совета VIII созыва. Он добавил, что COVID-19 болеют еще несколько вновь избранных депутатов городского совета.

"Однако я работаю дистанционно и сделаю все, чтобы сессия состоялась в соответствии с законом в запланированную дату", - заверил мэр.







Это не первый украинский мэр, сраженный коронавирусом. Так, в тяжелой форме COVID-19 перенес харьковский городской глава Геннадий Кернес.

А мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавирусной болезни в разгаре выборной гонки.