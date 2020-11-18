Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл еще одно уголовное производство ранее открытое против мэра Одессы Геннадия Труханова по факту недостоверного декларирования средств. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Закрыто еще одно дело Труханова - о недостоверном декларировании в 2015-2016 годах", - уточнили в ВАКС, отметив, что дело закрыто в связи с признанием КС неконституционной уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Как сообщили в Центре противодействия коррупции, производство было закрыто на заседании ЦПК в среду, а открыто ранее на том основании, что Труханов в декларациях 2015 и 2016 годы скрыл имущество бывшей супруги на 32 и 18 млн грн.

"На самом деле разведенными они были только на бумаге, поэтому имущество надо было декларировать", - сообщается на странице ЦПК в Тwitter.

Кроме того, ВАКС в среду закрыл дела в отношении экс-главы Госэкоинспекции Андрея Заики и бывшего чиновника Госрыбагентства Владимира Фалея.

"Заику обвиняли в недекларировании имущества на общую сумму в 60 млн грн, Фалея - в сокрытии долга на 1,8 млн грн", - рассказали в ЦПК, добавив, что "это далеко не финальный список спасенных в результате произвольного решения Конституционного суда.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде создана рабочая группа для разработки законопроектов о е-декларациях и деятельности КСУ.

Также мы сообщали, что Антикоррупционный суд отменил первый приговор из-за решения КСУ по декларациям.