Полиция Херсонской области объявила в розыск подозреваемых в организации заказного убийства бизнесмена Игоря Пащенко, которое произошло в Херсоне в 2018 году. Это братья Сергей и Дмитрий Кальченко, они скрываются от органов досудебного расследования.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Нацполиции.

В полиции рассказали о подозреваемых и их приметах:

Кальченко Сергей Николаевич, 1984 года рождения: на вид 30-35 лет, рост 180-185 см, спортивного телосложения, лицо овальное, скуласте, выступающий подбородок, волосы темные, короткие, глаза темные, брови темные, густые, дугообразные, нос прямой с изогнутой спинкой, уши прилегающие, губы полные. Особые приметы: родинки на подбородке слева и родинка на правой щеке размером до 0,5 см.

Кальченко Дмитрий Николаевич, 1977 года рождения: на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, лицо овальное, скуласте, выступающий подбородок, волосы темные, короткие, глаза темные, брови темные, густые, дугообразные, нос прямой с изогнутой спинкой, уши прилегающие, губы средней полноты.

"В случае владения информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба срочно сообщить в ближайшее подразделение полиции или позвонить по телефонам: (0552) 45-90-70, (095) 27-86-004, (099) 05-09-700 или 102. Анонимность гарантируется", - сказано в сообщении.

Напомним, в апреле 2018 года в Херсоне застрелили бизнесмена Игоря Пащенко, его охранник получил ранения. По словам депутата Херсонского горсовета Виталия Богданова, убитый был оппонентом бывшего депутата и бывшего городского головы Владимира Сальдо.

Напомним, что фамилия Пащенко стала известной в городе после того, как экс-мэр Владимир Сальдо оказался в доминиканской тюрьме. Сальдо обвинял родного брата убитого Дениса Пащенко в собственном похищении, тогда как Денис наоборот утверждал, что он жертва.