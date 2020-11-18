Один человек пострадал при хлопке газа, который произошел в московской больнице в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом. Как сообщают российские СМИ, трубу с кислородом разорвало во временном блоке мобильного госпиталя.

Уточняется, что ЧП произошло в 13-м корпусе, больных в это время там не было. Пострадавший - рабочий больницы, он обратился за помощью к медикам, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Вместе с тем началась эвакуация 83 пациентов из временных корпусов (10,11,12) в основную часть больницы.

"Причиной задымления в Коммунарке стал разрыв кислородного путепровода. Из-за этого произошло частичное обрушение стены. Возгорания не было, только задымление. Сейчас спасатели осматривают место происшествия", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Ранее "Страна" писала о том, что в Боярке медики отказали больной в госпитализации и она скончалась под дверью реанимации.

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