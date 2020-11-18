В среду, 18 ноября, в Берлине на акции протеста против ограничений, вызванных коронавирусом, задержали почти 200 протестующих.



Об этом сообщил сенатор города по внутренним делам Андреас Гайзель в эфире телеканала Welt.

"Около 190 человек задержаны", - заявил сенатор.

"Перед Бранденбургскими воротами по-прежнему находятся еще несколько тысяч человек. Нам пришлось разогнать демонстрацию, потому что к призывам соблюдать правила дистанции и защиты не прислушивались", - заявил представитель полиции Тило Каблица.

По его словам, сегодня в акции принимали участие более 5 тысяч человек. "Более точной цифры назвать не могу", - отметил правоохранитель. Известно, что ранено девять полицейских.



Изначально участники демонстрации хотели провести акцию у здания бундестага, где шло голосование по вопросу ужесточения закона об инфекционной защите.



"Сейчас центральные улицы у Бранденбургских ворот перекрыты, полиция находится на месте событий. Некоторые участники акции уходят, но многие все еще остаются на месте", - говорится в материале.

Напомним, что в разгоне демонстрации были задействованы водометы, в Берлине их не использовали для этих целей уже много лет. По информации телеканалов, демонстранты проявляли агрессию, были потасовки с полицией.



Также напомним, что в Берлине обязали носить медицинские маски везде, где нельзя соблюдать социальную дистанцию. Согласно новым правилам, маски нужно будет носить помимо общественного транспорта на улицах, рынках, в толпе, в очередях - везде, где соблюдение дистанции невозможно. .